С марта газ для промышленности значительно подешевеет: сколько он будет стоить

В "Нафтогазе" анонсировали снижение цен на газ для промышленности. С 1 марта для этой категории потребителей газ станет дешевле почти на 15%.

Снизят как максимальные цены на газ для промышленности, так и минимальные. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба "Нафтогаза".

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С 1 марта компания снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,6% по сравнению с февралем, а также максимальные – на 11,6%,

– говорится в сообщении.

Как фактически изменятся цены:

минимальная цена составит 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Раньше было 4 тысячи 661 гривна;

в то же время максимальные цены для промышленных потребителей составят 4 тысячи 606 гривен за тысячу кубометров газа. Раньше было – 5 тысяч 208 гривен.

Важно! Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев анонсировал, что в феврале компания пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года. Январская цена на голубое топливо составляет 4 тысячи 650 гривен за тысячу кубометров. Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.