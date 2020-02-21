17:21
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      С марта газ для промышленности значительно подешевеет: сколько он будет стоить

      - Читати новину українською
      Сколько будет стоить с 1 марта газ для промышленности / ukrinform.ua

      В "Нафтогазе" анонсировали снижение цен на газ для промышленности. С 1 марта для этой категории потребителей газ станет дешевле почти на 15%.

      Снизят как максимальные цены на газ для промышленности, так и минимальные. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба "Нафтогаза".

      Обратите внимание: Отопление в ряде областей Украины могут отключить уже 1 марта

      С 1 марта компания снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,6% по сравнению с февралем, а также максимальные – на 11,6%,
      – говорится в сообщении.

      Как фактически изменятся цены:

      • минимальная цена составит 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Раньше было 4 тысячи 661 гривна;
      • в то же время максимальные цены для промышленных потребителей составят 4 тысячи 606 гривен за тысячу кубометров газа. Раньше было – 5 тысяч 208 гривен.

      Важно! Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев анонсировал, что в феврале компания пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года. Январская цена на голубое топливо составляет 4 тысячи 650 гривен за тысячу кубометров. Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.

      Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Цены Нафтогаз Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук