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      С мертвого слепить героя гораздо проще: эксперт объяснил героизацию убитых боевиков Донбасса

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      "Гиви", "Моторола" и Захарченко
      "Гиви", "Моторола" и Захарченко / Коллаж 24 канал

      Ликвидация главарей пророссийских боевиков Донетчины и Луганщины позволила российским властям создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса". К таким же действиям – героизации бандитов – прибегал и СССР.

      Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину ликвидации пророссийского боевика Донетчины Арсения Павлова с позывным "Моторола".

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      Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как погибали герои Гражданской войны. Большинство "героев" были элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из криминальной среды в социальную и стали революционерами,
      – пояснил эксперт.

      "Они гибли потому, что из мертвого человека слепить героя гораздо проще, чем из живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не противоречит имиджу, который ему навязан", – отметил Петренко.

      Он добавил, что с одной стороны, устраняется возможность дальнейшей негативизации этого "героя", а с другой – создается возможность его мифологизации: "Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой – создадим теперь стелу "Гиви", "Моторолы", Захарченко и будем молиться на этих трех богов".

      Эксперт также выразил убеждение, что самая большая угроза среди пророссийских боевиков Донбасса существует "для тех ярких персонажей, которые не в полном объеме выполняют линию Кремля".

      Если они не будут готовы, как Игорь Плотницкий, сдать свой пост и уехать куда-то за Урал, то такой человек станет героем пантеона рядом с Захарченко,
      – предупредил Петренко.

      К слову, ранее политолог Оливье Ведрин заявил, что последние высказывания президента России Владимира Путина о ядерной войне означают, что его режим быстрыми темпами приближается к концу. Поведение хозяина Кремля не потерпят российские олигархи и попытаются быстро его сместить.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе Российская пропаганда Убийство Захарченко "Моторола" Убийство "Гиви" История СССР
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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