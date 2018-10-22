С мертвого слепить героя гораздо проще: эксперт объяснил героизацию убитых боевиков Донбасса

Ликвидация главарей пророссийских боевиков Донетчины и Луганщины позволила российским властям создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса". К таким же действиям – героизации бандитов – прибегал и СССР.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину ликвидации пророссийского боевика Донетчины Арсения Павлова с позывным "Моторола".

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Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как погибали герои Гражданской войны. Большинство "героев" были элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из криминальной среды в социальную и стали революционерами,

– пояснил эксперт.

"Они гибли потому, что из мертвого человека слепить героя гораздо проще, чем из живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не противоречит имиджу, который ему навязан", – отметил Петренко.

Он добавил, что с одной стороны, устраняется возможность дальнейшей негативизации этого "героя", а с другой – создается возможность его мифологизации: "Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой – создадим теперь стелу "Гиви", "Моторолы", Захарченко и будем молиться на этих трех богов".

Эксперт также выразил убеждение, что самая большая угроза среди пророссийских боевиков Донбасса существует "для тех ярких персонажей, которые не в полном объеме выполняют линию Кремля".

Если они не будут готовы, как Игорь Плотницкий, сдать свой пост и уехать куда-то за Урал, то такой человек станет героем пантеона рядом с Захарченко,

– предупредил Петренко.

К слову, ранее политолог Оливье Ведрин заявил, что последние высказывания президента России Владимира Путина о ядерной войне означают, что его режим быстрыми темпами приближается к концу. Поведение хозяина Кремля не потерпят российские олигархи и попытаются быстро его сместить.