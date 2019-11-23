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      С милым рай и в шалаше: почему Советский Союз навязывал эту мысль многим поколениям

      Осторожно, миф 31 Читати новину українською

      "С милым рай и в шалаше". Вы 100% слышали это выражение и знаете его с детства. Его девочкам рассказывали мамы и бабушки. Но что же означает это выражение, существует ли оно за границей и что о нем думают украинцы?

      В Украине статистика разводов совсем неутешительная: каждый второй брак распадается.

      Интересно! Украинцы никогда не матерились: шокирующие факты, доказывающие обратное

      И на самом деле причин для этого много:

      • Люди по-настоящему не подходят друг другу, потому что отношения все-таки надо лелеять.
      • Семьи становятся чужими. Из-за высокой трудовой миграции члены семей теряют связь и общие интересы, что приводит к разрыву.
      • Поведенческие причины: алкоголизм, насилие в семье, пренебрежение собственными детьми.
      • Экономический фактор. Есть конечно пары, которые верят в рай в шалаше, но такие тандемы нередко при первых же трудностях разлетаются вдребезги.


      В Украине статистика разводов совсем неутешительная: каждый второй брак распадается

      • Откуда пошло выражение "С милым рай и в шалаше"

      Социолог Ольга Балакирева отметила, что это началось еще во времена Советского Союза. Тогда появилось и еще одно известное выражение: "В Советском Союзе нет секса". А почему нет? Все очень просто – условия, в которых жили люди не позволяли иметь свободное пространство даже для построения здоровой сексуальной жизни.

      Это было частью жизни нескольких поколений. Люди были готовы создавать эти отношения, поддерживать их, несмотря на ужасные бытовые условия,
      – пояснила психолог Ирина Колесник.

      Балакирева добавила, что в советское время использовали это выражение, подчеркивая, что духовное отношение, любовь, ощущение желание быть вместе – все это важнее, чем материальные условия.

      На самом деле это понятие впервые прозвучало в 1815 году в стихотворении русского поэта татарского происхождения Нигмата Ибрагимова. Он написал:


      Стихотворение Нигмата Ибрагимова

      Это стихотворение стало очень популярным среди тогдашнего населения, оно дошло до самого царя. Писательница Ирэна Карпа подчеркнула, что таким образом обычно оправдывали ужасные условия коммунальных квартир.

      • Что об этом думают украинцы

      – Если человек любимый, то с ним – рай, а если, например, алкоголик, или грубиян, то он уже и не мил.

      – Это значит смотреть в одну сторону.

      – Можно все проблемы пройти вместе. Даже при отсутствии средств можно жить. Если любишь.

      – Слышала это выражение. Не помню, наверное от бабушки.

      Значит вкладывалось это понятие еще с детства, со сказками о "жили счастливо и умерли в один день". Но что плохого в том, чтобы жить в согласии?

      Больше – смотрите в видео.

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      22 ноября
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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новости Украины Осторожно, миф Родители и дети Психология семьи СССР История
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