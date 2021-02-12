Через розслідування Bellingcat і The Insider російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза вимагає допитати співробітників ФСБ. У цьому розслідуванні мовиться, що Кара-Мурзу намагалися отруїти ті ж силовики, які, ймовірно, брали участь у замаху на життя Навального.

Під час поїздок по Росії Кара-Мурзу супроводжували співробітники ФСБ Роман Мезенцев та Олександр Самофал. Згодом політика двічі рятували від отруєнь. Актуально Лікував Навального в Омську: раптово помер медик Максимішин Після виходу розслідування Кара-Мурза спробував додзвонитися до Мезенцева і Самофала. Що сказав Кара-Мурза Кара-Мурзі вдалося додзвонитися до Мезенцева. Почувши голос співробітника ФСБ, опозиціонер встиг запитати, чи з ним розмовляє саме Роман Михайлович (Мезенцев).

Чоловік по той бік зв'язку відповів ствердно. Однак коли Кара-Мурза представився, Мезенцев відразу поклав трубку.

Опозиціонер також дзвонив Самофалу.

Тепер Кара-Мурза планує відвідати Слідчий комітет. Він наполягатиме на відкритті кримінальної справи.

Політик наголосив, що домагатиметься справедливості у судах. Якщо буде потреба, навіть дійде до Європейського суду з прав людини. Розслідування Bellingcat і The Insider: що відомо Агенти ФСБ, які фігурують в історії про отруєння Навального, можуть бути причетними до замахів на ще одного російського опозиціонера – Володимира Кара-Мурзу.

Його намагалися отруїти у 2015 та 2017 роках.

Співрбітники ФСБ стежили за Кара-Мурзою під час його поїздок.

Водночас розслідувачі наразі не мають підтверджень, що у дні напередодні отруєння поряд з Кара-Мурзою перебували агенти ФСБ.

Однак обставини замахів на Кара-Мурзу дуже нагадують отруєння Навального. Зверніть увагу! Володимир Кара-Мурза – опозиціонер з 20-річним стажем. Син популярного російського журналіста та історика Володимира Кара-Мурзи-старшого. Упродовж життя він активно критикував діяльність Володимира Путіна.