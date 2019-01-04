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      С начала 2019 года за коррупцию составлено более ста протоколов: инфографика

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      С начала 2019 года за коррупцию составлено более ста административных протоколов
      С начала 2019 года за коррупцию составлено более ста административных протоколов / Фото из открытых источников

      В Украине за три дня нового года (2-4 января) сотрудники полиции составили 164 административных протокола о коррупции на 137 чиновников. За взяточничество задержали девять человек на общую сумму 457 тысяч гривен.

      Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины на Facebook-странице.

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      Известно, что деньги требовали за решение земельных вопросов, выдачу определенных документов, выполнение условий договоров. Кроме того, суммы неправомерной выгоды колебались от 8 тысяч гривен до 21 тысячи долларов. Задержали взяточников в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

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      Кроме того, Нацполиция с начала 2019 года составила 164 админпротокола в отношении 137 чиновников за правонарушения, связанные с коррупцией.

      Основными нарушениями коррупционного законодательства являются несвоевременно представленные декларации об имуществе и доходах, невнесение изменений (в декларации), например после приобретения (продажи) недвижимости или получения подарков. То есть чаще всего должностные лица нарушают требования финансового контроля,
      – отметили в полиции.

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      Так, 13 протоколов были составлены в отношении чиновников областных и районных госадминистраций, 28 – городских и районных советов, 26 – сельских советов, 24 – юридических лиц публичного права, 26 – в отношении других органов исполнительной и государственной власти, шесть – в отношении представителей судебной власти, восемь – против чиновников Государственной фискальной службы, пять – в отношении военнослужащих. Также протоколы составляли за конфликт интересов и совмещение госслужбы с другими видами деятельности.

       

      Теги: Деньги СБУ Полиция Коррупция Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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