С начала года Boeing не получил ни одного заказа: причина

Американская компания Boeing в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты. Зато у ее конкурента – комппании Airbus – заказали более 270 самолетов.

О критической ситуации авиакомпании Boeing сообщает CNBC.

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В Boeing отчитались о медленном старте в 2020 году, сообщив об отсутствии заказов на новые самолеты в январе,

– говорится в сообщении.

Однако по ранее заключенным контрактам компания поставила 13 новых самолетов: шесть – 787 Dreamliner, два – 777, два – 767 и три – 737NG.

В то же время возросло количество заказов у конкурента Boeing – компании Airbus. В январе она получила заказ на 274 коммерческих самолета.

Что известно об убытках Boeing

В конце января компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил 636 миллионов долларов. Это впервые с 1997 года компания завершила год с убытками.

Плохие результаты Boeing связаны с проблемами самолета 737 MAX. По всему миру его прекратили эксплуатировать в марте 2019 года. Это связано с рядом авиакатастроф самолета этой модели.

Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который выполнял рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.



Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом в самолетах семейства 737 MAX.

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Что известно о Boeing и Airbus? Boeing – одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций. Основана Уильямом Боингом в Сиэтле, США. В 1997 году объединилась с МакДоннел Дуглас. С 2001 года международная штаб-квартира компании расположена в Чикаго.



Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний, производит одноименные пассажирские, грузовые, военно-транспортные самолеты. Штаб-квартира компании находится в городе Бланьяк, Тулуза, Франция.