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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С начала года в Сирии погибли или были ранены более тысячи детей, – ЮНИСЕФ

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Атака на Восточную Гуту уже унесла жизни более трехсот детей
Атака на Восточную Гуту уже унесла жизни более трехсот детей / unicef.ie

За первые два месяца 2018 года в Сирии были убиты 342 ребенка, еще 803 получили ранения. Такая страшная статистика является следствием непрерывных атак сил режима Башара Асада и России на Восточную Гуту – повстанческий анклав.

Об этом заявила официальный представитель правозащитной организации ЮНИСЕФ в Сирии Джульетта Тума, передает CNN.

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Таким образом, с начала года в Сирии в результате воздушного и наземного наступления на Восточную Гуту пострадали более тысячи детей, которые, к слову, составляют треть от четырёхсоттысячного населения города.

Напомним, Армия Асада захватила уже треть Восточной Гуты. В сирийском правительстве заявили, что не прекратят наступление, несмотря на согласованное на Совбезе ООН 30-дневное перемирие. По последним данным, жертвами бомбардировок там стали более шести сотен человек. Более 2000 – ранены. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп возлагают ответственность за катастрофу в Восточной Гуте на Россию. Именно ее военные самолеты уничтожают пригород Дамаска авиаударами.

Почему продолжается война в Сирии? Война в Сирии началась еще 6 лет назад. Более 300 тысяч человек уже погибли. Все началось с восстания против президента страны Башара Асада. На стороне сирийского диктатора выступила Россия. Оппозицию поддержали США и ряд европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала крупнейшую за последние годы волну беженцев.

Теги: Новости политики Жертвы Война в Сирии Дети
Источник: 24 Канал
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