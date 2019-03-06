11:29
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      С начала года в Украине произошло 18 нападений на журналистов, – НСЖУ

      11 Читати новину українською
      С начала года на журналистов в Украине напали 18 раз
      С начала года на журналистов в Украине напали 18 раз / Фото из открытых источников

      За два первых месяца 2019 года в Украине зафиксировали 18 случаев атак на журналистов. Так, в январе физическую агрессию к представителям СМИ применили 7 человек, а в феврале – 6.

      Больше всего нападений зафиксировали в Киеве и Киевской области, – аж 5. Еще 2 инцидента произошли в Одессе и 1 в Херсоне, сообщают в НСЖУ.

      Читайте также: За ними следят: кому надоедают активисты и журналисты, которые отстаивают правду

      Также 5 инцидентов произошли на территории Западной Украины: 2 – на Буковине, по одному на Закарпатье, Тернопольщине и во Львове.

      Однако, как отмечают в Союзе журналистов, одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева неизвестные избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.

      Больше всего пострадал Александр Золотнюк – у него ушибы мягких тканей, выбитый зуб, ожог сетчатки глаза. По факту происшествия обратились в полицию, там открыли уголовное производство. Были задержаны 7 подозреваемых, двоих отпустили, к остальным применили меру пресечения – домашний арест. Также установили личность организатора, он сейчас в розыске,
      – рассказала начальник юридического департамента "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

      После пережитого журналисты находятся в шоковом состоянии.

      Дважды подряд – в январе и феврале – о препятствовании профессиональной деятельности с применением силы сообщала черновицкая журналистка Галина Еремица. На работницу СМИ дважды нападали верующие и представители духовенства.

      "В обоих случаях, произошедших в Черновицкой области, занималась освещением собрания, на которых обсуждались вопросы перехода приходов от Московского патриархата к ПЦУ. Верующие вели себя очень агрессивно: угрожали, высказывали в мой адрес оскорбления, вырывали технику с рук. В обоих случаях обращалась в милицию по поводу препятствования журналистской деятельности", – рассказала сама журналистка.

      Читайте также: Луценко запомнится давлением на журналистов, – Бердинских

      Часть инцидентов сопровождалась уничтожением или повреждением имущества, атаками на журналистские группы.

      В частности, резонансным делом стала стрельба в редакции областной газеты "Новый день" в Херсоне во время проведения пресс-конференции. Правоохранители повредили микрофон "5 канала" во время задержания группы лиц возле Подольского райотдела полиции в Киеве и из-за поджога полностью сгорело авто блогера Василия Крутчака.

      blog_ava
      Главные новости 5 марта: громкое убийство в Киеве, продолжение истории с коррупцией в "оборонке"
      сегодня
      1891
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Журналисты
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сегодня , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 60
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 2251
      Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста
      сегодня , 09:08 Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста
      Ірина Поліщук 573
      Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      сегодня , 08:40 Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      Артем Овдієнко 1851
      Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      5 марта , 21:04 Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      Андрій Шляхтін 1288
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Путин хочет заменить Яценюка, — российский эксперт
       23 июля 2015 , 13:05
      На Харьковщине объявили штормовое предупреждение из-за снежной бури
       22 декабря 2012 , 13:40 0
      Могут если хотят – возле офиса "Укравтодора" дорогу отремонтировали за день
       20 августа 2018 , 15:38
      Голевая засуха в Лиге чемпионов – последний раз в турнире такое было с участием Динамо
       20 февраля , 10:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук