С начала года в Украине произошло 18 нападений на журналистов, – НСЖУ

За два первых месяца 2019 года в Украине зафиксировали 18 случаев атак на журналистов. Так, в январе физическую агрессию к представителям СМИ применили 7 человек, а в феврале – 6.

Больше всего нападений зафиксировали в Киеве и Киевской области, – аж 5. Еще 2 инцидента произошли в Одессе и 1 в Херсоне, сообщают в НСЖУ.

Читайте также: За ними следят: кому надоедают активисты и журналисты, которые отстаивают правду

Также 5 инцидентов произошли на территории Западной Украины: 2 – на Буковине, по одному на Закарпатье, Тернопольщине и во Львове.

Однако, как отмечают в Союзе журналистов, одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева неизвестные избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.

Больше всего пострадал Александр Золотнюк – у него ушибы мягких тканей, выбитый зуб, ожог сетчатки глаза. По факту происшествия обратились в полицию, там открыли уголовное производство. Были задержаны 7 подозреваемых, двоих отпустили, к остальным применили меру пресечения – домашний арест. Также установили личность организатора, он сейчас в розыске,

– рассказала начальник юридического департамента "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

После пережитого журналисты находятся в шоковом состоянии.

Дважды подряд – в январе и феврале – о препятствовании профессиональной деятельности с применением силы сообщала черновицкая журналистка Галина Еремица. На работницу СМИ дважды нападали верующие и представители духовенства.

"В обоих случаях, произошедших в Черновицкой области, занималась освещением собрания, на которых обсуждались вопросы перехода приходов от Московского патриархата к ПЦУ. Верующие вели себя очень агрессивно: угрожали, высказывали в мой адрес оскорбления, вырывали технику с рук. В обоих случаях обращалась в милицию по поводу препятствования журналистской деятельности", – рассказала сама журналистка.

Читайте также: Луценко запомнится давлением на журналистов, – Бердинских

Часть инцидентов сопровождалась уничтожением или повреждением имущества, атаками на журналистские группы.

В частности, резонансным делом стала стрельба в редакции областной газеты "Новый день" в Херсоне во время проведения пресс-конференции. Правоохранители повредили микрофон "5 канала" во время задержания группы лиц возле Подольского райотдела полиции в Киеве и из-за поджога полностью сгорело авто блогера Василия Крутчака.