С начала войны на Донбассе количество женщин в украинской армии возросло в десять раз

В Вооруженных силах Украины на военной службе находятся более 27 тысяч женщин. Во время проведения военных действий на Донбассе погибли 7 женщин-военнослужащих.

Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Война на востоке внесла свои коррективы. Девушки не смогли оставаться дома, когда в боях за свою землю, независимость государства гибли их мужья, сыновья, друзья,

– отметили в ведомстве.

Статус участника боевых действий за участие в Антитеррористической операции, а впоследствии в рамках Операции объединенных сил (с апреля 2018 года) предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

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Что известно о женщинах в украинской армии?

В современной Украине Вооруженные Силы достаточно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных по вопросу пребывания женщин на военной службе. С 2016 года женщин допустили в ранее закрытые военные специальности, в том числе и танкистов. Законодательно эти права закрепили только в 2018 году. Поэтому учебные заведения понемногу открывают свои двери для девушек.



С сентября 2019 года украинские девушки также смогут обучаться в военных лицеях и учреждениях высшего образования. Сегодня количество женщин, которые учатся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение.



По информации Генштаба, сейчас в армии находится 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. Для сравнения: в прошлом году в армии проходили службу 24 897 женщин, в 2017 году – более чем 23 тысячи, а в 2008 году их было всего 1800.



Женщины в армии

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