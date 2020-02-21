С начала вспышки коронавируса в Украину из Китая приехало 7 тысяч человек, – Аваков
С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая прибыло семь тысяч человек. По словам главы МВД Арсена Авакова, все граждане, которые въезжали из КНР в Украину прошли соответствующий контроль и полное обследование.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, эти люди прибывали в Украину разными путями.
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Министр отметил, что на сегодня в Украине нет ни одного больного коронавирусом COVID-2019.
Кто-то пробирался через Франкфурт (Германия – 24 канал), кто-то через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в три дня. На сегодня мы за все это время имели только три подозрения на коронавирус. Два в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания,
– отметил Аваков.
Коротко об эвакуации украинцев из Китая
- Утром 20 февраля самолет SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами прибыл в Харьков. Оттуда эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медцентра "Новые Санжары" на Полтавщине.
- В целом там разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж самолета, на котором они прибыли из Китая. Там они должны пробыть 14 дней, так этого требуют меры безопасности.
- У эвакуированных нет никаких симптомов простуды. На карантин пойдут не только 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.