С начала вспышки коронавируса в Украину из Китая приехало 7 тысяч человек, – Аваков

С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая прибыло семь тысяч человек. По словам главы МВД Арсена Авакова, все граждане, которые въезжали из КНР в Украину прошли соответствующий контроль и полное обследование.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, эти люди прибывали в Украину разными путями.

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Министр отметил, что на сегодня в Украине нет ни одного больного коронавирусом COVID-2019.

Кто-то пробирался через Франкфурт (Германия – 24 канал), кто-то через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в три дня. На сегодня мы за все это время имели только три подозрения на коронавирус. Два в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания,

– отметил Аваков.

Коротко об эвакуации украинцев из Китая