"С нами снова сыграли": глава парламента Словакии не верит в агрессию РФ на Азове

Глава словацкого парламента, Национального совета, Андрей Данко считает, что украинская власть может скрывать правду о конфликте в Азовском море 25 ноября. По его словам, Словакия не может дать однозначный ответ относительно ситуации вблизи Керченского пролива.

Данко считает, что может давить только на то, чтобы Украина и Россия сели за общий стол переговоров, передает "Европейская правда".

Читайте также: Латвия призывает немедленно освободить украинских моряков

Также глава словацкого парламента намекнул, что ему трудно доверять Украине после случая с фейковым убийством журналиста Аркадия Бабченка.

Я не человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами просто сыграли. Не требуйте от нас незамедлительно давать суждения и не требуйте миллиона санкций. Сейчас важен мир между Украиной и Россией,

– сказал Данко.

О Данко известно, что он националист, который в 2017 году посетил Госдуму РФ. Там он говорил о дружбе словаков и русских, называл санкции против России бесполезными и фотографировался с "другом" – спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Пока неизвестно, соответствует ли позиция Данко позиции словацкого правительства.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.