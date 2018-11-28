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      "С нами снова сыграли": глава парламента Словакии не верит в агрессию РФ на Азове

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      Глава словацкого парламента Андрей Данко
      Глава словацкого парламента Андрей Данко / Фото из открытых источников

      Глава словацкого парламента, Национального совета, Андрей Данко считает, что украинская власть может скрывать правду о конфликте в Азовском море 25 ноября. По его словам, Словакия не может дать однозначный ответ относительно ситуации вблизи Керченского пролива.

      Данко считает, что может давить только на то, чтобы Украина и Россия сели за общий стол переговоров, передает "Европейская правда".

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      Также глава словацкого парламента намекнул, что ему трудно доверять Украине после случая с фейковым убийством журналиста Аркадия Бабченка.

      Я не человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами просто сыграли. Не требуйте от нас незамедлительно давать суждения и не требуйте миллиона санкций. Сейчас важен мир между Украиной и Россией,
      – сказал Данко.

      О Данко известно, что он националист, который в 2017 году посетил Госдуму РФ. Там он говорил о дружбе словаков и русских, называл санкции против России бесполезными и фотографировался с "другом" – спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

      Пока неизвестно, соответствует ли позиция Данко позиции словацкого правительства.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Словакия
      Источник: 24 Канал
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