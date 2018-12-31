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      С нового года Украина не будет оформлять визы для иностранцев в аэропортах

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      С нового года Украина не будет оформлять визы для иностранцев в аэропортах
      С нового года Украина не будет оформлять визы для иностранцев в аэропортах / Иллюстративное фото

      Со вторника, 1 января, Министерство иностранных дел Украины расширит функционал электронной визы и прекратит оформление виз иностранцам по прибытии в страну в международных аэропортах.

      Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

      "С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и ​​расширяется функционал электронной визы", – сказал Заяц.

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      Стоит заметить, что 1 января 2019 года ставка консульского сбора за оформление электронных виз для въезда в Украину увеличится с 65 до 85 долларов.

      Кроме того, расширен перечень оснований для оформления электронных виз. Теперь в дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся е-визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

      Напомним, с 4 апреля в Украине запустили сервис онлайн-оформления гражданам 46 государств е-виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.

      Что необходимо для оформления электронной визы в Украину?Заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по адресу е-визу. Время оформления электронной визы – до 9 рабочих дней, стоимость – 65 долларов, срок действия визы – разовая до 30 дней.

      Теги: Новости Украины Безвизовый режим МИД Украины Путешествия
      Источник: 24 Канал
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