С Новым годом, Украина: Усик по-украински отличился неожиданным приветствием

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик опять поздравил украинцев с новогодними праздниками. И что интересно, сделал он это на украинском языке.

Соответствующее видео с его обращением к фанатам появилось на его странице в Instagram.

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"Дорогие соотечественники! Накануне Нового года хочу пожелать вам здоровья, сил, вдохновения, улыбок", – отметил боксер.

Также Усик призвал всех уважать и любить друг друга.

"Пусть у вас, у нас у всех все будет хорошо. Мира вам и добра. С Новым годом, Украина!" – добавил Александр.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Александр Усик стал лучшим боксером мира в 2018 году по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).