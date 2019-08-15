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      С офисами, отелем и магазинами: многофункциональный мост построят в Сербии

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      Многофункциональный мост построят в сербском городе Нови Сад
      Многофункциональный мост построят в сербском городе Нови Сад / Dezeen.com

      В сербском городе Нови Сад намерены построить необычный мост. Сооружение не только будет соединять два берега Дуная.

      Внутри моста с романтическим названием Elbow Shadow (с английского буквально – "изгиб тени") будет полноценное общественное пространство.

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      Трудно поверить, но в конструкции над водой появятся офисы, магазин и даже небольшой отель. Над проектом сногсшибательного сооружения работало бюро ARCVS.

      Чем вдохновлялись дизайнеры? Воодушевлением для его создания стали известные европейские переправы эпохи Возрождения, в частности, знаменитый Понте-Веккьо во Флоренции и мост Риальто в Венеции.

      міст Понте-Веккьо Флоренція
      Мост Понте-Веккьо во Флоренции

      Подобного строения сооружения до сих пор можно отыскать на речных каналах Сербии.

      Прототипом также служил Варадинский мост в Нови Сад, который был разрушен во время бомбардировок Югославии в 1999 году и восстановлен в 2000 году.

      Новый мост архитекторы предлагают построить рядом с промышленным портом, который на несколько метров выше по течению.

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      Что будет внутри моста? На территории моста общей площадью более 4 тысяч квадратов коммерческая недвижимость будет сопряжена с общественной инфраструктурой.

      По замыслу архитекторов, офисно-гостиничный комплекс будет тесно связан с пешеходно-велосипедной площадью рядом. Таким образом, офисы и магазины превратятся в общественно важный объект с видом на Дунай.

      Дополнительный уровень площадью 2500 м2 будет формировать стальная решетка моста длиной 80 м и высотой 10 м. Спиральные пандусы с обеих сторон позволяют пешеходам и велосипедистам неспешно наслаждаться красивыми панорамами города.

      Как будет выглядеть мост от бюро ARCVS в Сербии: смотрите фото

       

      Сравните, как выглядит мост-музей между двумя берегами в Китае.

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      Теги: Строительство Новости недвижимости Новости недвижимости мира Сербия Архитектура Крутые здания
      Источник: 24 канал
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