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С ONUKA произошел конфуз на концерте во Львове: видео

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С ONUKA произошел конфуз
С ONUKA произошел конфуз

Во Львове стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках которого выступила группа ONUKA.

Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.

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Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.

Видео с конфузом ONUKA на Leopolis Jazz Fest

ONUKA – это совместный проект украинского саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова (The Maneken) и Наты Жижченко. Музыка группы соединяет электронику и украинские этномотивы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Львова Музыка ONUKA
Источник: 24 Канал
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