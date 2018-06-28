С ONUKA произошел конфуз на концерте во Львове: видео
Во Львове стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках которого выступила группа ONUKA.
Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.
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Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.
Видео с конфузом ONUKA на Leopolis Jazz Fest
ONUKA – это совместный проект украинского саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова (The Maneken) и Наты Жижченко. Музыка группы соединяет электронику и украинские этномотивы.
Источник: 24 Канал
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