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УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

С осени реальный рост тарифов на железнодорожные перевозки достиг 40%

23 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / poizd.uz.ua

С 31 октября прошлого года по 28 июля 2018 года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг рекордных 40%.

Об этом говорится в письме председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову, передает Минпром.

С 28 июля 2018 года расходы грузоперевозчиков по использованию вагонов "Укрзалиныци" суммарно выросли на 3,4 млрд грн в расчете на год, что вместе с индексацией железнодорожного тарифа на 15% с 31 октября 2017 года, увеличивает затраты грузоперевозчиков на рекордные 40% меньше, чем за последние 10 месяцев,
– отмечается в документе, копия которого есть в распоряжении Минпрома.

Д.Олейник напомнил, что 19 февраля была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", что привело к резкому увеличению расходов грузоперевозчиков на 6,5 млрд грн в год в расчете на год.

Также с 28 июля ставки на использование собственных вагонов "Укрзализныци" были повышены с 542 грн в сутки без НДС до 600 грн в сутки без НДС. По расчетам профильной ассоциации, это увеличило расходы грузоперевозчиков ориентировочно на 1 млрд грн в год.

"Кроме того 28 июля 2018 года был введен так называемый "Тдод", что согласно пункта 2.4 Правил исчисления сроков доставки грузов, предусматривает увеличение стоимости расчета на использование вагонов "Укрзализныци" на одни дополнительные сутки, которые даются на операции, связанные с отправлением и прибытием, исключительно только груза. Введение "Тдод" в количестве не менее одних суток увеличивает стоимость вагонов "Укрзализныци" еще ориентировочно на 1,2 млрд грн в год. То есть введение данного коэффициента дает больший рост расходов грузоперевозчиков, чем именно увеличение стоимости пользования вагонами", – акцентирует Дмитрий Олейник.

Глава ФРУ подчеркнул, что с 28 июля для расчета платы за перевозку в вагонах "Укрзализныци" коэффициент "Тдод" применяется как для грузового, так и для пустого рейса. То есть плюс двое суток, что увеличило затраты грузоперевозчиков ориентировочно на 1,2 млрд грн в год.

Федерация работодателей выразила уверенность, что такое резкое увеличение стоимости грузовых железнодорожных перевозок очень негативно влияет на конкурентоспособность промышленного сектора Украины.

Ассоциация отмечает, что кроме негативного влияния на конкурентоспособность украинских предприятий "Тдод" не соответствует действующему законодательству Украины и имеет признаки злоупотребления монопольным положением.

"Учитывая вышесказанное, Федерация работодателей Украины обращается к Вам с просьбой применять коэффициент "Тдод" только за использование вагона во время перевозки груза (без удвоения), когда тратится время на оформление документов при приеме груза и его отправке, то есть использовать в коэффициенте "Тдод" только одни сутки", – говорится в письме главы ФРУ руководителю "Укрзализныци".

Теги: Укрзализниця Тарифы металургия
Источник: 24 Канал
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