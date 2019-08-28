С перерезанным горлом останавливал автомобили и умолял о помощи: жуткое убийство в Киеве

В Киеве в ночь на 28 августа мужчина с перерезанным горлом на Кольцевой дороге останавливал машины и умолял о помощи. Когда один из водителей таки остановился, увиденное его шокировало.

Парень был весь в крови и держался за шею. Последнее, что он смог сказать, это слово "такси". Однако не успел уточнить, был ли он водителем или пассажиром, сообщает "Информатор".

Читайте также: В Киеве банда неизвестных подожгла микроавтобус с людьми

Очевидцы отметили, что мужчину выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета. После чего автомобиль исчез на большой скорости.

По предварительной информации, ему было примерно 25 лет. Сейчас автомобиль и самих злоумышленников объявили в розыск.



Фото с места трагедии

Трагический случай произошел недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского примерно в 1:30.

Смотрите видео с места трагедии:

Это - уже не первый инцидент с водителями такси. На днях в полицию обратилась женщина, которую изнасиловали и ограбили. Она также указала на водителя такси, который подвозил ее домой.

Второй такой случай произошел несколько недель назад. Полиция насильника-таксиста уже поймала. Тот признался, что не только поиздевался над женщиной и избил ее, но и заставил перечислить ему на карту почти пять тысяч гривен.