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      С перерезанным горлом останавливал автомобили и умолял о помощи: жуткое убийство в Киеве

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      Фото с места трагедии
      Фото с места трагедии / kiev.informator.ua

      В Киеве в ночь на 28 августа мужчина с перерезанным горлом на Кольцевой дороге останавливал машины и умолял о помощи. Когда один из водителей таки остановился, увиденное его шокировало.

      Парень был весь в крови и держался за шею. Последнее, что он смог сказать, это слово "такси". Однако не успел уточнить, был ли он водителем или пассажиром, сообщает "Информатор".

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      Очевидцы отметили, что мужчину выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета. После чего автомобиль исчез на большой скорости.

      По предварительной информации, ему было примерно 25 лет. Сейчас автомобиль и самих злоумышленников объявили в розыск.


      Фото с места трагедии

      Трагический случай произошел недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского примерно в 1:30.

      Смотрите видео с места трагедии:

      Это - уже не первый инцидент с водителями такси. На днях в полицию обратилась женщина, которую изнасиловали и ограбили. Она также указала на водителя такси, который подвозил ее домой.

      Второй такой случай произошел несколько недель назад. Полиция насильника-таксиста уже поймала. Тот признался, что не только поиздевался над женщиной и избил ее, но и заставил перечислить ему на карту почти пять тысяч гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Авто Жертвы Новости Киева
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