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С первыми обзорами на видеокарты NVIDIA GeForce RTX придется подождать

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Первые обзоры на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti выйдут 19 сентября
Первые обзоры на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti выйдут 19 сентября / Фото из открытых источников

Во время анонса игровых видеокарт GeForce RTX представители компании NVIDIA ограничились лишь общими сведениями о производительности адаптеров, при этом уделив много внимания технологии RTX, которая станет главной "фишкой" новых видеокарт. Полноценные обзоры новинок должны были появиться ближе к официальному старту продаж – 20 сентября, однако NVIDIA до последнего хочет удержать все в тайне.

Об этом сообщает веб-ресурс VideoCardz.

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По неофициальной информации, NVIDIA собиралась дать добро на публикацию обзоров 14 сентября, за неделю до появления первых видеокарт GeForce RTX на прилавках магазинов. Но, похоже, что компания решила сохранить интригу еще в течение нескольких дней.

По новой информации, 14 сентября геймеров и ПК-энтузиастов ждет выход большого количества материалов, которые рассказывают об особенностях графической архитектуры NVIDIA Turing, которая нашла применение в ускорителях серий GeForce RTX и Quadro RTX. Через три дня в сети появятся первые обзоры видеокарт GeForce RTX 2080, а уже 19 сентября спадет запрет на публикацию обзоров нового игрового флагмана "зеленых" – GeForce RTX 2080 Ti.

Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

 

Пресс-семплы (тестовые образцы для прессы) новых видеокарт начнут поступать к обозревателям уже на следующей неделе. Что важно, это будут как эталонные модели Founders Edition, так и версии в исполнении AIB-партнеров NVIDIA.

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Теги: Техно Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
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