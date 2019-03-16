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      С плеч растут слоны, изо рта лезут дома: крутые иллюстрации голландского сюрреалиста

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      Иллюстрация Редмера Хукстра
      Иллюстрация Редмера Хукстра / Instagram

      Нидерландский художник Редмер Хукстра поражает масштабами своего воображения, которое подробно может отбить на бумаге. Например, для его слонов обычное дело оседлать яйцо, а коты вполне комфортно себя чувствуют с гитарой вместо туловища.

      Иллюстратор заигрывает с комбинациями жизни и живого. То есть, как ножницами, вырезает своего персонажа (или его часть) из привычного и естественного контекста, и перемещает в совершенно другой – такой, который может существовать разве в наших причудливых фантазиях или снах. Изображаемая ситуация всегда содержит элемент неожиданности, пишет Cameralabs.

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      "Я играю с формами, смыслами и функциональностью предметов, с этого возникают новые комбинации. Часто в результате получается что-то удивительное, необычное и веселое, со своей странной логикой, с фантастического и сюрреалистического мира", – рассказывает Хукстра. 

      Художник будто углубляется в предметы и высвобождает их внутреннее пространство для другого смысла, таким образом тотально изменяя первоначальный смысл самой вещи

      "В детстве у меня были различные теории о том, как устроен мир. В академии мне удалось снова к ним вернуться и перенести в свои рисунки. Часто на меня находит вдохновение, когда я нахожусь в дороге, пересекая ландшафты. Тогда мой разум обнаруживает все новые связи между вещами, которые я вижу. Это философский взгляд на мир и на себя. Кто я? Какова моя реальность и как я определяю, как она выглядит?" – объясняет свое творчество художник. 

      Хукстра колдует над каждой работой, чтобы невозможное изобразить максимально реальным. На создание одной иллюстрации идет от 32 до 40 часов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений redmer hoekstra (@redmerhoekstra)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений redmer hoekstra (@redmerhoekstra)

       

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      Теги: Исскусство Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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