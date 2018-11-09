С помощью "выборов" на оккупированном Донбассе Россия хочет повторить сценарий Приднестровья

Россия организовала псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса, чтобы легитимизировать главарей местных боевиков. Таким образом Россия пытается подтолкнуть Украину к прямым переговорам с оккупантами, как это было на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, сообщает "Громадське".

"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы, которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение. Первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии). И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров", – сказал Тука.

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Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели,

– отметил заместитель министра.

Он добавил, что благодаря псевдовыборам на Донбассе российские власти пытаются легитимизировать главарей боевиков.

"Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко, как Полтницткий. Нужно было их заменять", – объяснил Тука.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донецкой и Луганской заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.