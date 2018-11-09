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      С помощью "выборов" на оккупированном Донбассе Россия хочет повторить сценарий Приднестровья

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      Тука назвал цель России в проведении "выборов" боевиков на Донбассе
      Тука назвал цель России в проведении "выборов" боевиков на Донбассе / 24 канал

      Россия организовала псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса, чтобы легитимизировать главарей местных боевиков. Таким образом Россия пытается подтолкнуть Украину к прямым переговорам с оккупантами, как это было на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье.

      Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, сообщает "Громадське".

      "Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы, которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение. Первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии). И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров", – сказал Тука.

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      Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели,
      – отметил заместитель министра.

      Он добавил, что благодаря псевдовыборам на Донбассе российские власти пытаются легитимизировать главарей боевиков.

      "Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко, как Полтницткий. Нужно было их заменять", – объяснил Тука.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донецкой и Луганской заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Молдова Приднестровье Война на Донбассе Георгий Тука Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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