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      С послом еще не определились: Тейлор назвал нового временного представителя США в Украине

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      Кристина Квин во второй раз будет представительницей США в Украине / Посольство США в Украине

      Представитель США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку с начала 2020 года, а полномочного посла США в Украине до сих пор не назначили. Пока Тейлор назвал фамилию человека, который заменит его на посту временного поверенного.

      Тейлора заменит Квин

      Уильям Тейлор сказал, что с января 2020 американское дипломатическое представительство в Украине возглавит Кристина Квин. Об этом рассказали в "Европейской правде". Сейчас Квин является заместителем Тейлора.

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      Кристина Квин очень хорошо квалифицированна и готова приступить к работе с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока выберут полномочного следующего посла,
      – сказал Тейлор.

      Кто будет послом США в Украине

      Официально об этом говорят мало, однако по данным СМИ в США Дональд Трамп наибольшую благосклонность имеет к генералу вооруженных сил США в отставке Киту Дейтону. Другой сильный кандидат – помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

      Я знаю, что сейчас работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать,
      – отметил Тейлор.

      Что известно о Кристине Квин? Родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

      С 2013 года по апрель 2019 работала исполняющей обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, еще раньше работала в Таиланде и Великобритании, в Москве и Брюсселе.

      Кристина Квин уже была поверенным в делах США в Украине – после скандального увольнения госпожа посла Мари Йованович. Квин прибыла в Киева 28 мая и работала главой миссии до назначения Тейлора в июне.

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      23 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США
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