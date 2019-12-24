С послом еще не определились: Тейлор назвал нового временного представителя США в Украине

Представитель США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку с начала 2020 года, а полномочного посла США в Украине до сих пор не назначили. Пока Тейлор назвал фамилию человека, который заменит его на посту временного поверенного.

Тейлора заменит Квин

Уильям Тейлор сказал, что с января 2020 американское дипломатическое представительство в Украине возглавит Кристина Квин. Об этом рассказали в " Европейской правде ". Сейчас Квин является заместителем Тейлора.

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Кристина Квин очень хорошо квалифицированна и готова приступить к работе с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока выберут полномочного следующего посла,

– сказал Тейлор.

Кто будет послом США в Украине

Официально об этом говорят мало, однако по данным СМИ в США Дональд Трамп наибольшую благосклонность имеет к генералу вооруженных сил США в отставке Киту Дейтону. Другой сильный кандидат – помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

Я знаю, что сейчас работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать,

– отметил Тейлор.