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      С предпринимателей снимут уголовную ответственность: в чем суть нового закона

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      Давление на мелких предпринимателей уменьшится
      Давление на мелких предпринимателей уменьшится / shutterstock

      Снятие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство – облегчение для мелкого и проблемного бизнеса. Это уменьшает риски для ФЛПов, снижает страх перед контролирующими органами.

      Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

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      Какие изменения относительно фиктивного предпринимательства приняли в парламенте?Верховная Рада 18 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес". "За" проголосовали 347 народных депутатов. В пояснительной записке отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно является одним из способов давления на бизнес в Украине". Соответственно вносятся изменения в УКУ, согласно которым исключают ст. 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

      В Украине сложная социально-экономическая ситуация. Часто реальный предприниматель теряет работу, клиентов. В результате ФЛП несколько месяцев, а то и лет не активен. Есть случаи, когда человек едет на заработки. А ему выставляют претензии в фиктивности. Уголовное преследование за такие мелкие нарушения – неправильно,
      – отмечает Андрей Новак.

      Что такое ФЛП? Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли.

      Специалист добавляет: часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным. Впрочем, по его словам, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения крупной компании. В торговой сети иногда даже кассиров так регистрировали. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидировали.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Криминал Бизнес
      Источник: 24 канал
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