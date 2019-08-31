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      С приходом сумерек на передовой заканчивается тишина: как провоцируют российские боевики

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      Последние несколько дней позиции возле Марьинки не исчезают из сводок штаба Операций Объединенных сил. Тишина в населенном пункте сохраняется только днем.

      "Днем они не стреляют, в основном ночью – с 8 вечера и до 12 ночи. Прилетают за 50, за 40 метров от нас. То есть не прицельно бьют по нам", – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Игорь.

      Читайте также: Военные на провокационный огонь не обращают внимания: репортаж с передовой

      Как только темнеет, боевики начинают применять свое вооружение. Корреспондентам 24 канала пришлось слышать взрывы от подствольных гранатометов 40 калибра. Военный Владимир именно тогда дежурил на наблюдательном пункте. Рассказал, что последние трое суток ночи здесь тихими не бывают. Уже вечером насчитал четыре взрыва ВОГ-25.

      Чергування військового
      Дежурство военного

      "Там начинается стрельбе из ПКМ, начинают прилетать ВОГи, РПГ", – заявил военнослужащий 24 королевской бригады Владимир.

      Целятся плохо или просто провоцируют огонь. Так пытаются выявить огневые точки украинских военных. С интервалом в полчаса в ход идут пулеметы.

      Наблюдаем, чтобы они не зашли в нашу сторону, в тыл. У них там часто бывало такое, что они стараются подойти. Начинается стрельба с другой стороны – отвлекают,
      – военнослужащий 24 королевской бригады Владимир.

      Мар'їнка
      Марьинка

      На провокационные стрельбища со стороны российских наемников здесь не обращают внимания, но внимательно следят за их поведением. В прибор ночного видения, говорит Владимир, подсвечиваются только пули, которые летят по полю. На рассвете стрельба стихает.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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