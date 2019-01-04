С пряников, желейок и карамели: известные архитекторы построили съедобный город будущего
Ведущие британские архитектурные студии присоединились к праздничной инициативе от Музея архитектуры Лондона.
Накануне рождественских праздников музей пригласил специалистов из именитых бюро, в частности таких всемирно известных, как Foster+Partners и Zaha Hadid Architects, показать свое мастерство в строительстве праздничного пряничного городка.
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Специалисты создали более 60 миниатюрных зданий с имбирных пряников, леденцов, желейных мишек и лакричных конфет.
Невероятные здания пряничного города будущего в Музее архитектуры Лондона
Здесь есть все, что необходимо для проживания в настоящем городе: жилые дома, мосты, кинотеатр, библиотека, музей, спортивный стадион и даже собственное колесо.
Архитекторы воплотили самые смелые фантазии в пряничном городе
Студия Holland Harvey Architects, которая также присоединилась к "строительству", создала даже Пряничный приют для бездомных.
Представители Zaha Hadid Architects спроектировали пряничную оперу, а Foster+Partners построили павильон, используя роботизированную руку.
Пряничный городок в Музее архитектуры Лондона
Что интересно, известные архитекторы приобщаются к строительству пряничного города для Музея архитектуры Лондона уже третий год подряд.
Рассмотреть шедевры в пряничном городе будущего можно до 6 января. Цена входного билета 6 фунтов.
Смотрите видео, как происходило строительство The Gingerbread City: