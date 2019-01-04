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      С пряников, желейок и карамели: известные архитекторы построили съедобный город будущего

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      Ведущие британские архитектурные студии присоединились к праздничной инициативе от Музея архитектуры Лондона.

      Накануне рождественских праздников музей пригласил специалистов из именитых бюро, в частности таких всемирно известных, как Foster+Partners и Zaha Hadid Architects, показать свое мастерство в строительстве праздничного пряничного городка.

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      Специалисты создали более 60 миниатюрных зданий с имбирных пряников, леденцов, желейных мишек и лакричных конфет.

      архітектори пряники музей Лондон
      Невероятные здания пряничного города будущего в Музее архитектуры Лондона

      Здесь есть все, что необходимо для проживания в настоящем городе: жилые дома, мосты, кинотеатр, библиотека, музей, спортивный стадион и даже собственное колесо.

      місто пряники архітектура Лондон музей
      Архитекторы воплотили самые смелые фантазии в пряничном городе

      Студия Holland Harvey Architects, которая также присоединилась к "строительству", создала даже Пряничный приют для бездомных.

      Представители Zaha Hadid Architects спроектировали пряничную оперу, а Foster+Partners построили павильон, используя роботизированную руку.

      опера музей пряники місто архітектори Лондон
      Пряничный городок в Музее архитектуры Лондона

      Что интересно, известные архитекторы приобщаются к строительству пряничного города для Музея архитектуры Лондона уже третий год подряд.

      Рассмотреть шедевры в пряничном городе будущего можно до 6 января. Цена входного билета 6 фунтов.

      Смотрите видео, как происходило строительство The Gingerbread City:

       
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      Теги: Фотоновости Архитектура Новости недвижимости Великобритания Крутые здания Лондон Новости недвижимости мира Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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