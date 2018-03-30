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С расторжением Договора о дружбе ни один суд не снимет с РФ определение агрессора, – Огрызко

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Украина хочет на четвертый год войны разорвать Договор о дружбе с РФ
Украина хочет на четвертый год войны разорвать Договор о дружбе с РФ / 24 Канал

По убеждению бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко, разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной надо было давно – как и дипломатические отношения с Россией и выйти из всех так называемых "эсэнгэшных" сделок. Лучше позже, чем никогда.

Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства рассказал в комментарии сайту "24".

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По словам дипломата, разрыв этого договора ничем не грозит Украине. Ведь Россия сама его нарушила, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе. И это означает, что ответственность за нарушение лежит на российской стороне. Здесь, отмечает Огрызко, не может быть иной правовой трактовки. Россия была, есть и будет агрессором. Это прописано в резолюции Генассамблеи ООН.

С расторжением Договора о дружбе с Россией ни один суд не снимет с РФ определения агрессора, так как это уже зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН. Но это будет означать, что мы не обманываем ни себя, ни мир формулировками о "вечном партнерстве". В этом договоре обе стороны называют друг друга стратегическими партнерами. Если мы стратегические партнеры, то тогда откуда агрессия и война? Это не повлияет на действия Путина, он его уже нарушил. Зеркало разбито, то в чем тогда угроза? Путин будет его дважды нарушать?
– подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной следует расторгнуть за грубое нарушение Россией его основных положений. При этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.

Что такое Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией? Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской федерации Борисом Ельциным.

Фактически договор является действующим, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и фактически.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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