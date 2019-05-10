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      С рекламой и без: как изменились улицы Киева после "уборки" – фотосравнение

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      С улиц Киева убирают незаконную рекламу
      С улиц Киева убирают незаконную рекламу / Getty images

      С улиц Киева убирают незаконную рекламу, после чего они меняются до неузнаваемости. Еще до недавнего времени на улице Глыбочицкой было 36 рекламных бордов общей площадью свыше 1000 квадратных метров.

      Сейчас осталось всего 19 современных скроллов общей площадью 274 метра квадратных.

       Смотрите также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

      Начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов показал, как изменилась улица после того, как с нее убрали незаконную рекламу.

      Как изменилась улица Глубочицкая в Киеве без рекламы: фотосравнение:

       

       

       

      На некоторых фотосравнениях видно, что с улицы исчезли не только некоторые рекламные вывески, но и зеленые зоны, на месте которых выросли очередные многоэтажки.

      Что предусматривают новые правила размещения рекламы?
      Новые правила размещения наружной рекламы в Киеве были приняты весной 2017 года. Они определяют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры.

      Щиты или ситилайты не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения. Рекламные вывески должны исчезнуть из мест, где чаще всего происходят ДТП.

      Проверить законность рекламных конструкций или сообщить о незаконных можно на сайте "Киевреклама".

      Для сравнения, в 2015-м в Киеве насчитывалось почти 12 тысяч рекламных конструкций. По состоянию на начало мая 2019-го, их насчитывают чуть более 5 тысяч. Только в апреле демонтировали 1161 незаконную конструкцию.

      В последнее воскресенье мая в Киеве отмечают День города. К этому времени городские власти планируют открыть вело-пешеходный мост, который соединит парк Крещатый и Владимирская горка – читайте больше о скандале, который разгорелся вокруг этого строительства.

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      Теги: Новости Киева Реклама Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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