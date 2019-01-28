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      Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad

      698
      Победительница конкурса «С Россией в сердце!»
      Победительница конкурса «С Россией в сердце!» / miaistok.su

      Общественное движение "Мир Луганщине" во всеуслышание объявило конкурс эссе "С Россией в сердце". Что из этого вышло?

      О конкурсе ежедневно сообщалось в местных новостях:

      "16 января Общественное движение "Мир Луганщине" объявило о старте конкурса публицистических работ "С Россией в сердце!". Для участия необходимо написать произведение небольшого объема, прозаическое, свободной композиции (эссе), передающее индивидуальные впечатления, рассуждения, соображения автора на тему о становлении и развитии Донбасса в рамках интеграции и его исторических связях с Российской Федерацией. Возраст участников от 17 до 30 лет.

      Конкурсантам необходимо опубликовать свои работы на личных страницах в социальных сетях и сопроводить их хэштегами #сРоссиейВсердце #оДонбассе, затем заполнить заявку на официальном сайте ОД "Мир Луганщине". Лучшие работы будут включены в сборник сочинений, который будет издано граниченным тиражом и передан победителям, в библиотеки вузов и Луганска. Непосредственно победитель конкурса получит iPad, обладатель второго места – электронную книгу, те, кто занял с третьего по 10 место – портативное зарядное устройство".

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      Правда, заманчиво? Написать на одну страницу эссе с личными впечатлениями и выиграть iPad. Практически без усилий. А с учетом того, что критерии жанра довольно размыты – свободная композиция, индивидуальные впечатления и соображения автора – промахнуться почти невозможно. Главное – хвалить Россию и убедительно рассуждать о том, что именно Россия всегда была на Донбассе, без нее становление и развитие нашего региона было невозможно.

      Сюда можно было бы ввернуть о том, что сделала Россия лично для автора и его семьи, как много сюда было передано гуманитарной помощи и насколько важна роль страны-соседки во всем, что происходит сейчас с нами.

      Как думаете, почему работ было принято всего двадцать на такой привлекательный и беспроигрышный конкурс даже с учетом продления сроков конкурса? Причин несколько. Попасть на сайт "Мира Луганщине" означает попасть сразу же на сайт "Миротворца", особенно прославившись на такой скользкой теме. Можно было бы записать в авторы маму или бабулю, но тем будет закрыт выезд за пенсиями в Украину. А пиарщики "Мира Луганщине" тоже не промах – они ввели ограничения по возрасту, чтобы отсечь пенсионеров-графоманов и схему подписи текста бабушками.

      Еще одно обязательное условие, продвинуть свой текст через соцсети, что тоже автоматически выносит приговор его автору. Заметьте, как здорово, сыграно на желании получить без усилий iPad и сделать на этом рекламу России в Луганске. Вероятно, выйдет это как раз по стоимости полномасштабной рекламной кампании, в разы превышающей стоимость iPad.

      Еще момент – ни слова о самом конкурсе в социальных сетях. Только якобы искренний хэштег #сРоссиейВсердце и #оДонбассе, что тоже выстрелит рекламой среди нескольких сотен друзей и сверстников автора на его страничке в купе с самим текстом. Не все же в курсе, что текст писался за обещанный iPad, кто-то ведь и купится на то, что так искренне думает сам автор текста.

      А чем это не реклама среди неокрепших юношеских умов? Отличный ход. Но судя по небольшому количеству авторов, многие поняли, что подписываясь на заманчивый iPad автоматически попадают в мышеловку.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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