С розами и кофеваркой: соблазнительная Моника Белуччи примерила новый образ от Dolce & Gabbanа

Итальянская актриса Моника Белуччи всегда была музой модного дома Dolce & Gabbanа. Итальянский модельер Стефано Габбана в восторге от образа, который олицетворяет женщина.

Об этом основатель Dolce & Gabbanа написал на своей странице в Instagram.

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"Дева. Икона. Мама. Женщина. Подруга. Итальянка!" – прокомментировал Стефано Габбана фото Моники Белуччи.



Моника Белуччи / Dolce & Gabbanа

Напомним, накануне модный дом Dolce & Gabbana провел в городе Джидда в Саудовской Аравии показ. Однако вместо моделей по подиуму летали дроны.



Показ пришелся на даты священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году идет до 14 июня 2018 года. Из-за того, что в это время мусульмане постятся, им запрещено видеть части тела людей.