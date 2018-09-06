С розами и поцелуями: Олег Винник презентовал новый соблазнительный клип на песню "Ты в курсе"

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, украинский певец Олег Винник, продолжает покорять сердца поклонниц новыми хитами.

В четверг, 6 сентября, в YouTube появился новый клип исполнителя на песню "Ты в курсе".

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В новом ролике Олег Винник предстает в образе соблазнителя в солнцезащитных очках и в лепестках красных роз поет романтическую песню.



Олег Винник / Скриншот из видео

"Премьера! Полное lyric смотрите на моем YouTube-канале", – сообщил певец на своей странице в Instagram.

Олег Винник – "Ты в курсе": смотрите видео

Кто такой Олег Винник? Украинский певец, композитор и автор песен. Выступал в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярнейших мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Начиная с 2011 года Винник начал сольную карьеру в Украине.