С сегодняшнего дня стартуют продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, – СМИ

8 апреля сотрудники сотового оператора Virgin Mobile начали распространять информацию о том, что уже сегодня, 9 апреля, Apple представит iPhone 8 и iPhone 8 Plus в цвете (RED) Edition, после чего сразу запустит их в продажу.

Об этом сообщает akket.com.

Слухи о том, что Apple выпустит красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus, ходят еще с самого начала их продажи, то есть с конца сентября 2017 года. Сообщалось, что покупатели получат возможность приобрести эти мобильные устройства в таком цвете весной 2018 года.

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Журналистам MacRumors удалось получить информацию от сотового оператора Virgin Mobile, который уверяет, что сегодня, 9 апреля, Apple обновит каталог своего фирменного онлайн-магазина, добавив туда красные смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые покупатели сразу же смогут заказать, то есть они поступят в продажу мгновенно. При этом уведомить всех о начале их продаж "яблочная" корпорация намерена с помощью пресс-релиза, который разошлют во все СМИ.