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С сегодняшнего дня стартуют продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, – СМИ

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С сегодняшнего дня стартуют продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, – СМИ
/ Фото из открытых источников

8 апреля сотрудники сотового оператора Virgin Mobile начали распространять информацию о том, что уже сегодня, 9 апреля, Apple представит iPhone 8 и iPhone 8 Plus в цвете (RED) Edition, после чего сразу запустит их в продажу.

Об этом сообщает akket.com.

Слухи о том, что Apple выпустит красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus, ходят еще с самого начала их продажи, то есть с конца сентября 2017 года. Сообщалось, что покупатели получат возможность приобрести эти мобильные устройства в таком цвете весной 2018 года.

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Журналистам MacRumors удалось получить информацию от сотового оператора Virgin Mobile, который уверяет, что сегодня, 9 апреля, Apple обновит каталог своего фирменного онлайн-магазина, добавив туда красные смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые покупатели сразу же смогут заказать, то есть они поступят в продажу мгновенно. При этом уведомить всех о начале их продаж "яблочная" корпорация намерена с помощью пресс-релиза, который разошлют во все СМИ.

Червоний iPhone 8 та iPhone 8 Plus
9 апреля могут запустить продажу iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете

Важно заметить, что в документах Virgin Mobile говорится о красном цвете только для смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, тогда как купить iPhone X в таком цвете, судя по всему, не получится. Это вполне логичный шаг, потому как 5,8-дюймовый флагман Apple продается и без того отлично, а вот двум другим телефонам нужен "толчок", которым станет новое цветовое решение. Оно побуждает многих покупателей приобрести один из новых смартфонов.

Червоний iPhone 8 Plus
Продажа красных iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнется сразу после презентации

Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, по данным источника, можно будет только в основных регионах мира, среди которых США и страны Европы. В других странах новая окраска может поступить в продажу на 1-2 недели позже.

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Ожидается, что вместе с красными iPhone 8 и iPhone 8 Plus компания Apple запустит в продажу беспроводное зарядное устройство AirPower, а также кейс с поддержкой беспроводной зарядки для наушников AirPods.

Теги: Техно iPhone 8 Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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