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С Сергея Бубки сняли обвинения в коррупции

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Сергей Бубка
Сергей Бубка

В отношении президента НОК Украины Сергея Бубки не будут приняты никакие меры со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAFF).

Об этом говорится в пресс-релизе подконтрольной IAFF организации - AIU (The Athletics Integrity Unit), пишет SportArena.

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"На основе имеющейся информации AIU пришла к выводу, что нет значительных доказательств факта нарушения Сергеем Бубкой правил IAFF", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что Бубка в июне 2009 года перевел $ 45 тыс. на счет оффшорной компании "New Mills Investments Ltd", бенефициаром которой является бывший казначей IAAF и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Сергей Бубка и Валентин Балахничев утверждают, что платеж был осуществлен для развития легкоатлетического турнира "Звезды шеста", который с 1990 года проводился в Донецке.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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