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С сиреной на красный свет: подробности кровавого ДТП с участием Нацполиции в Сумах

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19 августа автомобиль полиции сбил пешеходов в Сумах, семь человек пострадали и со сложными травмами находятся в больнице. Скандальная история получила продолжение – появились свидетельства очевидцев.

Опубликовано видео, которое прохожие сняли сразу после аварии, еще до приезда медиков и полиции. На нем изображена перевернутая патрульная машина, а вокруг – тела людей.

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Роман был свидетелем страшного ДТП, он видел все с балкона своей квартиры.

С огромной скоростью ехали и буквально за три метра до светофора включили сирену и мигалки. Через какую-то секунду для полиции загорелся красный, а для "Ауди" – зеленый. И сразу удар, как взрыв гранаты. Люди стояли на тротуаре, полиция их сбила. Пешеходы летели метров двадцать,
– рассказал Роман.

Пятеро из семи пострадавших до сих пор в больнице, среди них патрульная и четверо пешеходов. Водителя патрульной машины и пассажира "Ауди" после осмотра отпустили домой. Водитель иномарки не пострадал – его спасли подушки безопасности. А больше всего пострадала девушка, которая стояла на светофоре. "Очень тяжелое состояние у больного, она сейчас в реанимации. Открытая травма черепная, перелом основания черепа", – пояснил главный врач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох.

Суми
Перевернутая патрульная машина результате ДТП в Сумах

В реанимации еще один человек с разрывом печени и сотрясением мозга. Сотрудница полиции – в нейрохирургии. У двух пешеходов – травмы верхних и нижних конечностей. По словам одного из пострадавших, говорить с журналистами им запретили, чтобы не навредить следствию. "Дмитрий был с женщиной своей. Женщина в реанимации, состояние тяжелое, у Дмитрия, я думаю, все будет нормально. Но он не помнит, как все это произошло", – сообщил друг пострадавших в ДТП Александр Милош.

Суми
Водитель иномарки не пострадал  его спасли подушки безопасности

Правоохранители начали уголовное производство в отношении несоблюдения безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Сейчас подтвердили тот факт, что патрульные ехали с проблесковыми маячками и сиреной на красный свет, а "Ауди" начал движение на зеленый сигнал.

Сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения. И, соответственно, будет дана правовая оценка действиям водителей. Полицейские двигались с большой скоростью с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Почему они его включили – это будет установлено в ходе следствия,
– отметила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Виновникам ДТП грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, 19 августа состоялась еще одна жуткая авария, в селе Песчаное на трассе Харьков – Волчанск. Жертвами жуткого ДТП стало три человека.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Сумы Жертвы
Источник: 24 канал
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