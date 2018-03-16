С тюльпанами "Jamala": певица влюбила пользователей новыми фотографиями

Украинская певица не перестает хвастаться своей домашней растительностью. Но есть чем, поскольку еще в прошлом году нидерландская фирма "StoKolex" вывела новый вид пионоподобных тюльпанов и назвала в честь певицы Джамалы – "Jamala".

На своей странице Facebook звезда рассказала, что в ноябре прошлого года ей выслали луковицы цветов из Голландии и отец сразу же их посадил. 12 марта волшебные тюльпаны расцвели и Джамала устроила с ними весеннюю фотосессию. Автором снимков стал фотограф Елена Найда.

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Джамала с тюльпанами "Jamala"

"В начале 2017 года голландская компания по выращиванию тюльпанов StoKolex вывела новый сорт цветка и назвала его в честь меня – "Jamala". Я получила луковицы в подарок. В ноябре мой папа посадил их. Несколько месяцев ожиданий ... И вот сегодня они почти все распустились! Нравятся тюльпаны? Похожи на меня?", – говорится в посте артистки в Facebook.



Тюльпаны "Jamala"