С тыквой, мятой и халвой: три необычных рецепта приготовления кофе

Во время летних отпусков и прохладного утра хочется чего-то особенного и вкусного. Кофе станет идеальным вариантом для начала нового успешного дня.

Если традиционный кофе вам надоел, предлагаем разнообразить ваше "кофейное" меню различными дополнительными продуктами и сиропами. Безусловно, вам захочется повторить рецепты приготовления таких кофейных напитков еще не один раз.

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Пряное тыквенное латте

Ингредиенты (на 1 порцию): Молотый кофе, вода – 200 мл, тыквенное пюре – 300 мл, молоко – 60 мл, сливки – 120 мл, сахар, корица, мускатный орех или гвоздика – по вкусу.

Как приготовить пряное тыквенное латте

Для начала сделайте тыквенный сироп. Для этого добавьте в тыквенное пюре 200 мл воды и специи по вкусу и поставьте смесь на огонь на 15 минут, периодически ее помешивайте. В результате у вас должен получиться густой тягучий сироп.

Затем сварите кофе, процедите его и перелейте в большую чашку. Добавь к нему тыквенный сироп и молоко. Сливки взбейте в густую пену и выложите в чашку.

Тонизирующее мятное латте

Ингредиенты (на 1 порцию): мятный сироп – 5 мл, кофе – 15 грамм, вода – 100 мл, молоко – 120 мл, лайм – 40 грамм, сахар – 5 грамм, мята – 3 штуки, лед – по вкусу.

Как приготовить тонизирующее мятное латте

Сварите для начала кофе и дайте ему охладиться. В шейкер для коктейлей поместите сахар, сок лайма и мятный сироп. Для более насыщенного аромата добавьте еще несколько листочков мяты. Энергично встряхните шейкер, но не делайте это слишком долго, поскольку мята не должна раздробиться, а только отдавать свой аромат.

Добавьте в шейкер прохладный кофе. Если кофе недостаточно охладился – добавьте несколько кубиков льда. Добавьте охлажденное молоко. Опять встряхните шейкер и после этого через мелкое сито или отрез марлю профильтруйте напиток в отдельную посуду. Разливайте по сосудам и украшайте кофе свежими листьями мяты.

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Кофе с халвой

Ингредиенты (на 1 порцию): кофе – 0,2 л, халва – 15 грамм, мороженое – 40 грамм, лед – по вкусу.

Как приготовить кофе с халвой

Сварите любимый кофе и дайте ему остыть. Влейте кофейный напиток в чашу блендера, добавив к нему накрошенной халву. К смеси также бросьте ванильное мороженое и несколько кубиков льда по вашему желанию. Смешивайте все в течение полутора минут – смесь должна получиться однородной и пенистой.

Процедите напиток как в предыдущем рецепте и дайте кофе настояться около 20 минут. Разлейте по чашкам и подавайте к столу. Для приготовления такого напитка можно использовать не только кунжутную халву, но и арахисовую, – она ​​придает яркого орехового запаха напитку. Если мороженое заменить молоком, напиток получится более легким и менее густым.