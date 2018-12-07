С улыбками на лицах и серьезными заявлениями, встреча Ломаченко и Педраса: фоторепортаж

Украинский чемпион мира по версии WBА Василий Ломаченко и обладатель пояса WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико встретились перед боем.

Боксеры провели дуэль взглядов, после чего пообщались с журналистами.

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Василий Ломаченко заявил, что на 100% готов к бою и ждет его с нетерпением. По словам Ломаченко, Madison Square Garden – его любимая арена.



Фото: boxingscene.com