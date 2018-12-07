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      С улыбками на лицах и серьезными заявлениями, встреча Ломаченко и Педраса: фоторепортаж

      91 Читати новину українською
      Василий Ломаченко – Хосе Педраса
      Василий Ломаченко – Хосе Педраса / boxingscene.com

      Украинский чемпион мира по версии WBА Василий Ломаченко и обладатель пояса WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико встретились перед боем.

      Боксеры провели дуэль взглядов, после чего пообщались с журналистами.

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      Василий Ломаченко заявил, что на 100% готов к бою и ждет его с нетерпением. По словам Ломаченко, Madison Square Garden – его любимая арена.


      Фото: boxingscene.com

      Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Педраса Бокс
      Источник: 24 Канал
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