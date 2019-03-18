С ума сошел или что: Путин в оккупированном Крыму заговорил на украинском – видео
Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный РФ Крым отметился грубыми заявлениями относительно украинской власти и заявил, что российский и украинский народы якобы никогда не ссорились. Во время такой речи глава Кремля решил продемонстрировать и знание украинского языка.
Путин заявил, что украинцы якобы не испытывают какого-либо ограничения в России. Заметим, что на территории РФ нет ни одной украинской школы, а в тюрьмах находится более сотни украинских политзаключенных.
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По его словам, украинцы – третья этническая группа в России, ведь их там 3 миллиона. Однако, эти данные российского президента вряд ли точные, ведь согласно последней переписи, в РФ проживает почти вдвое меньше украинцев – 1,8 миллиона.
"Уверен на 100 процентов, украинцы не испытывают в России каких-либо ограничений, ни в чем, абсолютно. И в том числе, и в Крыму. Российский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубокому убеждению, в ссоре не находятся", – утверждает он.
Президент страны-агрессора также пожаловался крымчанам на недоразумения в отношениях с нынешней украинской властью.
У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то положительного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить на украинском – "С ума сошел или что?"
– заявил Путин.
Поэтому он добавил, что лишь после того, как "здравый смысл победит, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения". Кроме того, глава Кремля убежден, что время все лечит, а глубокие корни общей истории, культуры, веры "возьмут верх над пеной современности".
Путин в Крыму заговорил на украинском: видео
В Крыму он также сделал дерзкое заявление о войне на Донбассе. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Востоке Украины и ухудшение ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.
Пока Путин в Крыму демонстрировал знание украинской речи, вокруг его кумы Оксаны Марченко разгорелся настоящий скандал. Жена Виктора Медведчука резко прокомментировала законопроект о языке в Украине, который якобы должен отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя 3 сорта. По ее словам, русский – язык науки, поэтому без него украиноязычные люди в будущем могут быть только уборщиками, сиделками, сборщиками клубники и просто нищими.
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