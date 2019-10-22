09:47
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Злой Одессит

      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО

      329
      Марин Ле Пен
      Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

      Европейские политики, финансируемые Россией, стали призывать к исключению Турции из НАТО.

      То, что Россия через турецкую операцию "Источник мира", проводимую сейчас на севере Сирии, попытается реализовать ряд своих стратегических проектов – это было очевидно с самого начала. Ведь глупо не воспользоваться эффектом негодования в ЕС, по поводу турецкой операции в Сирии и дополнительно не ослабить Анкару. В свою очередь, это дает более четкое представление того, какие долгосрочные планы по отношению к Турции имеет сама же Россия. Но, обо всем по порядку.

      Читайте также: НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны

      Так, известный французский пророссийский политик Марин Ле Пен, лидер партии "Народное объединение", намедни в эфире радиостанции RTL призвала исключить Турцию из состава НАТО. Причиной тому, разумеется, является операция, проводимая ВС Турции на севере Сирии.

      Что же, спасибо Марине за то, что благодаря своему заявлению она в полной мере раскрыла цели Москвы в ближайшей перспективе. А оными является наращивание информационного и марионеточного политического давления в ЕС, сконцентрированного именно на теме выдворения Турции из НАТО.

      Как мы можем видеть, этот вопрос крайне болезненно воспринимается в Кремле и именно тот факт, что Турция является членом НАТО, не дает Москве возможности в полной мере доминировать над ней в решении своих стратегических и геополитических задач.

      В ближайшее время так же ожидаю подключения к данной тематике и других пророссийских политиков. Не удивлюсь подобным заявлениям от соответствующих говорящих голов из стен Бундестага, возможно голос подаст и Милош Земан, давно уже не отмечавшийся скандальными заявлениями, и венгерскому премьеру Виктору Орбану пора и другие направления, помимо закарпатского, отрабатывать.

      И, конечно же, более чем уверен, что все эти заявления официальных лиц, будут плотно и массировано муссироваться в информационном пространстве, подогреваемые "стахановскими" командами из российских офисов.

      Важно! Обострение в Сирии: правительственные войска двинулись на помощь курдам против армии Турции

      blog_ava
      Кровавая трагедия в Запорожье: женщина пыталась убить детей и себя кухонным ножом
      сегодня
      504
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости Турции Война в Сирии Российская пропаганда НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      сегодня , 09:45 От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      4
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сегодня , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 329
      Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      сегодня , 07:15 Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      Ірина Поліщук 6545
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      21 октября , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 2112
      Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр
      21 октября , 21:33 Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр
      Наталя Боднар 1742
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук