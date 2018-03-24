С волнистыми волосами и в спортивной одежде: модель Сара Сампайо поразила новыми снимками

Португальский топ-модель Сара Сампайо приняла участие в модной съемке для рекламы одежды. Звезда примерила необычные для себя образы, чем удивила поклонников.

Стильные фото модель опубликовала на Instagram странице, отметив, что съемка проводилась для дизайнерского бутика Net-a-Porter.

На снимках Сара Сампайо позирует перед камерами с волнистыми волосами и в спортивной соблазнительной одежде. Модели сделали стильный макияж с акцентом на глаза, который подчеркнул природную красоту знаменитой манекенщицы.

Читайте также: Модель Сара Сампайо очаровала изысканной фотосессией: роскошные фото

Удивительные снимки вошли в новый выпуск журнала Porter Edit, который неоднократно сотрудничал с моделью. Редакторы глянца рассказали, что для манекенщицы мало быть красивой, нужно еще быть мудрой. Поэтому они поражены откровенным интервью с Сарой Сампайо, в котором она поделилась всеми тонкостями ее работы и даже рассказала о эксплуататорском отношении на съемках. По словам модели, это интервью не было связано со стильной съемкой, которую сейчас представили на официальных страницах модного бренда.

Моя новая обложка для Porter Edit не связана с интервью, – написала Сара Сампайо.

Поклонники модели с восторгом отреагировали на стильные снимки звезды. А кое-кто даже написал, что с такой прической Сара Сампайо выглядит милее.