16:57
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

С волнистыми волосами и в спортивной одежде: модель Сара Сампайо поразила новыми снимками

69 Читати новину українською

Португальский топ-модель Сара Сампайо приняла участие в модной съемке для рекламы одежды. Звезда примерила необычные для себя образы, чем удивила поклонников.

Стильные фото модель опубликовала на Instagram странице, отметив, что съемка проводилась для дизайнерского бутика Net-a-Porter.

На снимках Сара Сампайо позирует перед камерами с волнистыми волосами и в спортивной соблазнительной одежде. Модели сделали стильный макияж с акцентом на глаза, который подчеркнул природную красоту знаменитой манекенщицы.

Читайте также: Модель Сара Сампайо очаровала изысканной фотосессией: роскошные фото

Удивительные снимки вошли в новый выпуск журнала Porter Edit, который неоднократно сотрудничал с моделью. Редакторы глянца рассказали, что для манекенщицы мало быть красивой, нужно еще быть мудрой. Поэтому они поражены откровенным интервью с Сарой Сампайо, в котором она поделилась всеми тонкостями ее работы и даже рассказала о эксплуататорском отношении на съемках. По словам модели, это интервью не было связано со стильной съемкой, которую сейчас представили на официальных страницах модного бренда.

Моя новая обложка для Porter Edit не связана с интервью, – написала Сара Сампайо.

Поклонники модели с восторгом отреагировали на стильные снимки звезды. А кое-кто даже написал, что с такой прической Сара Сампайо выглядит милее.

Теги: LifeStyle Фотоновости Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
35705
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук