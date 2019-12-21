С закрытых одесских "лотомаркетов" и "космолотов" начали снимать вывески

В Одессе с некоторых игорных заведений, которые в народе называют "лотомаркетами" и "космолотами", начали снимать вывески. Все они закрылись накануне, согласно решению Кабинета министров.

Как пишет местное издание "Думская", в настоящее время на большинстве таких заведений висят объявления о сдаче помещений в аренду.

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Заметим, что некоторые из них накануне вечером все же работали, правда двери открывали только постоянным игрокам и только после звонка.

Утром 20 декабря на экстренном заседании Кабмин принял решение, согласно которому в Украине запрещено заниматься бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Через некоторое время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют до 16:00. После журналисты 24 канала обнаружили, что на некоторых игорных заведениях в Киеве и Львове правоохранители прикрепили предписания о нарушениях.

Заметим, что в ночь на 20 декабря сотрудники СБУ в 6 областях "накрыли" сразу 43 подпольных заведения. Также были изъяты 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 миллионов гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

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