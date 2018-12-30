С Зинченко в старте "Манчестер Сити" попытается прервать серию неудач
Украинский футболист Александр Зинченко сыграет в основе своей команды в последнем матче 2018 года.
Украинский полузащитник оказался в основном составе "Манчестер Сити" на выездной матч 20-го тура АПЛ против "Саутгемптона".
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Этот матч станет лишь третьим для украинца в нынешнем сезоне АПЛ. Александр проведет встречу на левом фланге обороны.
Напомним, что "Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение в чемпионате АПЛ. В рамках 19-го тура действующий чемпион играл на выезде против "Лестера". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Перед этим "горожане" проиграли "Кристал Пэлас".
Источник: 24 Канал
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