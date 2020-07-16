В Одессе 16 июля открыли первое отделение общественной организации "Офис простых решений и результатов". Его соучредителем является председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Офіс в Одесі, повідомляє "Радіо Свобода", очолив активіст Олег Михайлик, який у вересні 2018 року пережив замах на своє життя. Саакашвілі заявив, що у кожного регіонального офісу буде своя специфіка.

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В Одесі комітет буде займатися муніципальним керівництвом, адміністрацією морських портів України, вивчатиме проблему видачі ліцензій тим, хто заробляє на морі. Таких одеситів щонайменше 100 тисяч і замість того, щоб покращувати їх життя, їм створюють проблеми,

– заявив Саакашвілі.

Як уточнив Михайлик, найпершою проблемою, яку потрібно буде вирішувати в Одесі, є фінансування офісу.

Проте, за словами голови одеського офісу, вже готові проєкти з реформування портової адміністрації та портового господарства, а також збираються напрацювання з реформування дозвільної і сертифікаційної системи для моряків.

Чим займатиметься "Офіс простих рішень"

Саакашвілі наголосив, що "Офіс простих рішень" також займатиметься реформою митниці, податкової, судової системи, ДАБІ та інших.

Суть – активізація реформ в Україні. Усім набридло теревенити та ходити коло та навколо. Усім хочеться реалізму. Зі старими політиками мені нічого не вдалося, зараз є нове покоління молодих людей, є Зеленський. Є багато нових, молодих, свіжих і незіпсованих,

– зазначив Саакашвілі.

Місто Одесу на відкритті Саакашвілі назвав найбільшою загрозою для суверенітету, адже тут, за словами Саакашвілі, найгостріше стоїть питання, що Україна взагалі дала людям. "Вона дала справедливість? – Ні. Усі місцеві суди в кишенях місцевої мафії. Вона дала економічний розвиток? – Ні. Одеса має такий потенціал, з яким могла би полетіти на Марс, однак вона його не використовує".

Організація вже працює над відкриттям інших регіональних офісів. За словами Саакашвілі, наступний – у Дніпрі.

Дивіться відео з відкриття "Офісу простих рішень і результатів"