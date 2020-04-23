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      Саакашвили – это политический ядерный реактор, – эксперт сказал, проголосует ли за него Рада

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      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Для назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера может не хватить голосов в Раде. Ведь в украинском политикуме, в частности во фракции "Слуга народа", не так много людей, которые понимают зачем он нужен, а большинство видит в нем угрозу.

      Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале озвучил Сергей Гайдай и объяснил, что для политиков Саакашвили – это так называемый тест.

      К слову Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения

      "Его Порошенко не прошел, ведь когда украинские политики, которые в своей действительности не настоящие, встречаются с настоящими политиками, а еще с таким характером и энергетикой как Саакашвили, то начинают воспринимать его как угрозу. А это очень плохо заканчивается", – сказал он .

      Саакашвили – это политический ядерный реактор, если вы умеете его использовать, он будет очень долго на вас работать, и благодаря ему вы можете снести горы,
      – отметил Гайдай.

      Однако добавил: "Но если не умеете им пользоваться или думаете, что он будет вашим так называемым пиар-менеджером, то он быстро превратится из ядерного реактора в ядерную бомбу, которая снесет вашу власть. Если он не снес власть Петра Порошенко, то трещин он наделал там довольно много".

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      По прогнозам политтехнолога, за назначение Саакашвили партия ОПЗЖ почти не даст голосов. 200 голосов, что прогнозируются от "слуг народа", он также не получит, максимум – 70-100, в "Голосе" проголосует половина, еще 15 голосов даст внефракционная группа, если этого захочет Зеленский.

      "Это пиар-ход Зеленского, потому что если бы он хотел, чтобы Саакашвили был в его команде, то ему нужно было давать совсем другую должность и совсем по-другому к нему подходить. Это хитрый ход Зеленского – "я его хотел, мне советовали западные партнеры, на него есть социальный запрос, но с Радой Саакашвили не договорился", – пояснил эксперт.

      Что известно о назначении Михаила Саакашвили

      • Вероятно завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Рады Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.
      • Эту должность экс-главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.
      • 24 апреля Саакашвили также прийти на заседание президентской фракции, где нардепы смогут задать ему вопросы.
      • Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.

      саакашвілі Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Новости Украины Партия Голос Оппозиционная платформа – За жизнь Петр Порошенко Слуга народа Законодательство Верховная Рада Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
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