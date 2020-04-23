Саакашвили – это политический ядерный реактор, – эксперт сказал, проголосует ли за него Рада

Для назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера может не хватить голосов в Раде. Ведь в украинском политикуме, в частности во фракции "Слуга народа", не так много людей, которые понимают зачем он нужен, а большинство видит в нем угрозу.

Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале озвучил Сергей Гайдай и объяснил, что для политиков Саакашвили – это так называемый тест.

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"Его Порошенко не прошел, ведь когда украинские политики, которые в своей действительности не настоящие, встречаются с настоящими политиками, а еще с таким характером и энергетикой как Саакашвили, то начинают воспринимать его как угрозу. А это очень плохо заканчивается", – сказал он .

Саакашвили – это политический ядерный реактор, если вы умеете его использовать, он будет очень долго на вас работать, и благодаря ему вы можете снести горы,

– отметил Гайдай.

Однако добавил: "Но если не умеете им пользоваться или думаете, что он будет вашим так называемым пиар-менеджером, то он быстро превратится из ядерного реактора в ядерную бомбу, которая снесет вашу власть. Если он не снес власть Петра Порошенко, то трещин он наделал там довольно много".

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По прогнозам политтехнолога, за назначение Саакашвили партия ОПЗЖ почти не даст голосов. 200 голосов, что прогнозируются от "слуг народа", он также не получит, максимум – 70-100, в "Голосе" проголосует половина, еще 15 голосов даст внефракционная группа, если этого захочет Зеленский.

"Это пиар-ход Зеленского, потому что если бы он хотел, чтобы Саакашвили был в его команде, то ему нужно было давать совсем другую должность и совсем по-другому к нему подходить. Это хитрый ход Зеленского – "я его хотел, мне советовали западные партнеры, на него есть социальный запрос, но с Радой Саакашвили не договорился", – пояснил эксперт.

Что известно о назначении Михаила Саакашвили

Вероятно завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Рады Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.

Эту должность экс-главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.

24 апреля Саакашвили также прийти на заседание президентской фракции, где нардепы смогут задать ему вопросы.

Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.

Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала