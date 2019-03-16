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      Саботаж или непрофессионализм: почему общины, которые перешли в ПЦУ, не могут зарегистрироваться

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      Из полутысячи храмов, которые решили присоединиться к Православной церкви Украины, только единицы получили юридическое признание их выбора. Журналисты 24 канала выясняли, что же мешает завершить формирование украинской церкви.

      Какие проблемы возникают у общин, которые хотят перейти в ПЦУ

      Храм иконы Богородицы "Всех скорбящих радость" в Виннице сменил религиозную подчиненность одним из первых. Его община перешла к Православной церкви Украины еще в декабре 2018 года.

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      Соответствующее решение верующие приняли двумя третями голосов на общем собрании и документы оформили за неделю.


      Настоятель храма иконы Богородицы "Всех скорбящих радость" в Виннице отец Анатолий

      Хоть область лидирует по количеству переходов, полсотни приходов стоят в очереди за документами. В департаменте по делам религии при областной администрации, где их выдают, объяснили: еще не научились делать это быстро.

      В одной области такие подразделения еще не начали свою работу. Отдельные области берут на работу государственных регистраторов, чтобы осуществлять эти функции. Мы же сами прошли обучение и можем это осуществлять,
      – отметил Игорь Салецкий, начальник профильного управления Винницкой ОГА.

      Известие о том, что одна из общин в Винницкой области не может перейти в украинскую церковь на днях долетела и в Киев. В столице выяснили, что прихожане просто не предоставили полный пакет документов.

      В профильном департаменте Минкульта заверили, что объяснить, какие документы нужны, должны были бы местные специалисты. Однако, по словам нардепа Виктора Еленского, тормозит юридическое оформление общин не только их отсутствие.

      Почему процесс перехода в ПЦУ тормозится

      Еленский – автор принятого в январе закона, в котором прописали процедуру изменения религиозной подчиненности. По его словам, во многих областях специально затягивают этот процесс.

      Віктор Єленський
      Нардеп Виктор Еленский

      Политологи отметили, что процесс затормозился и из-за выборов. Ведь местная власть старается не спешить, потому что не везде уверены, что Порошенко останется президентом. А его преемником может быть противник новой церкви.

      Люди боятся, что со сменой власти процесс создания Православной церкви Украины будет заблокирован. Потому что вступление Томоса в силу напрямую связано с действиями Порошенко. Другие кандидаты же скептически относятся к его получению, а некоторые еще и имеют связь с РПЦ,
      – пояснил политолог Виктор Таран.

      В то же время в департаменте по делам религий успокаивают: бояться нечего. Хотя законодательство предусматривает возвратность: вернуть церковь в пророссийскую можно по той же процедуре.

      Сейчас уже почти 500 общин сделали свой выбор в пользу новой церкви, активно переходят в ПЦУ на Виннитчине, Волыни, Львовщине, Тернопольщине и Хмельнитчине. Но только небольшой процент из них закрепили свой переход юридически.

      Пока сторонники новой церкви выбарывают у чиновников документы, московские попы делают все, чтобы общины, которые покидают ряды их церкви, не смогли править службу. Так на днях в селе Сестрятин на Ровенщине священники УПЦ МП вместе с титушками не пускали людей к храму.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Религия Томос Новости Киева Винница Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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