Садовий звернувся до МВС, аби передати конфісковані авто на штрафмайданчику Львова на фронт

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу та розгляд кримінальних проваджень щодо конфіскованих транспортних засобів, аби передати їх на фронт.

Йдеться про ті авто, які перебувають на штрафмайданчику Національної поліції України у Львові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Андрія Садового. У міністерстві своєю чергою вже відреагували. Дивіться також На Львівщині побудують завод спецавтотехніки Що відомо про ситуацію з конфіскованими авто