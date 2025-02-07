7 февраля, 15:30
Садовий звернувся до МВС, аби передати конфісковані авто на штрафмайданчику Львова на фронт
Мер Львова Андрій Садовий звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу та розгляд кримінальних проваджень щодо конфіскованих транспортних засобів, аби передати їх на фронт.
Йдеться про ті авто, які перебувають на штрафмайданчику Національної поліції України у Львові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Андрія Садового. У міністерстві своєю чергою вже відреагували.
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