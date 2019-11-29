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      Садовой обратился к президенту Перемышля с требованием вернуть название улице имени Коциловского

      18 Читати новину українською
      Андрей Садовой написал открытое письмо президенту Перемышля / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовой открытым письмом обратился к президенту города Перемышля Войцеха Бакуна с беспокойством о переименовании в польском городе улицы имени епископа Коциловского – новомученика за католическую веру, епископа Перемышльской епархии Украинской греко-католической церкви.

      В письме говорится о том, что для общины Львова наличие в партнерском городе Перемышле улице имени епископа Коциловского является важным залогом дружеских отношений между городами, сообщает Львовский городской совет.

      Наличие улицы имени епископа Иосафата Коциловского яаляется принципиально важной позицией города для продолжения партнерских отношений с городами, а решение совета Перемышля о переименовании улицы, в свою очередь, ставит их под угрозу.

      Настойчиво обращаюсь к вам, господин президент, вернуть название улице епископа Иосафата Коциловского и надеюсь, что покушение на память блаженного епископа – это лишь досадное недоразумение, исправление которого будет способствовать дальнейшим хорошим отношениям Львова и Перемышля,
      – отмечает в письме мэр Львова Андрей Садовой.


      Открытое письмо Андрея Садового

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Новости Львова Новости Польши
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