Садовый: 12% жителей Львова уже имеют антитела к COVID-19
Во Львовской области впервые за долгое время количество новых случаев COVID-19 за сутки – меньше сотни. 9 июля там обнаружили лишь 88 больных, среди них – 33 львовян. Подробнее о ситуации – читайте далее.
Несмотря на то, что статистика является обнадеживающей, расслабляться нельзя, отметил в прямом эфире 24 канала городской голова Львова Андрей Садовый.
Интересно Сколько медиков заразились COVID-19 в Украине: уровень заболеваемости снижается
Уменьшение количества больных на Львовщине он связывает, в частности, с количеством тестирований. Только за минувшие сутки было сделано более 1000 ПЦР-тестов и более 600 ИФА-анализов. "Это наша политика – выявлять больных и оказывать им первую помощь", – заверил мэр Львова.
Вообще, статистика показывает через ИФА-тестирования, что примерно 12% жителей города уже имеют антитела. То есть они переболели уже за какой-то период времени. Это также очень позитивный шаг,
– подчеркнул Садовый.
И добавил: сейчас во Львове существует баланс: с одной стороны есть карантин, с другой – происходит ослабление в различных сферах. Чтобы люди могли возвращаться к нормальной жизни и получали зарплату, весь бизнес мог работать, а в казну города поступали налоги.
Коронавирус на Львовщине: что известно
- По состоянию на 10 июля в области COVID-19 заболели 6 763 людей. 178 пациентов умерли от осложнений болезни, 356 – выздоровели.
- Накануне, 7 июля, во Львове частично ослабили карантин, возобновили работу гостиницы, рестораны, спортзалы и фитнес-центры.
- 9 июля в городе восстановили льготный проезд в городском транспорте: рекомендуют пользоваться этой возможностью с 11 до 16 часов.