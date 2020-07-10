Во Львовской области впервые за долгое время количество новых случаев COVID-19 за сутки – меньше сотни. 9 июля там обнаружили лишь 88 больных, среди них – 33 львовян. Подробнее о ситуации – читайте далее.

Несмотря на то, что статистика является обнадеживающей, расслабляться нельзя, отметил в прямом эфире 24 канала городской голова Львова Андрей Садовый.

Интересно Сколько медиков заразились COVID-19 в Украине: уровень заболеваемости снижается

Уменьшение количества больных на Львовщине он связывает, в частности, с количеством тестирований. Только за минувшие сутки было сделано более 1000 ПЦР-тестов и более 600 ИФА-анализов. "Это наша политика – выявлять больных и оказывать им первую помощь", – заверил мэр Львова.

Вообще, статистика показывает через ИФА-тестирования, что примерно 12% жителей города уже имеют антитела. То есть они переболели уже за какой-то период времени. Это также очень позитивный шаг,

– подчеркнул Садовый.

И добавил: сейчас во Львове существует баланс: с одной стороны есть карантин, с другой – происходит ослабление в различных сферах. Чтобы люди могли возвращаться к нормальной жизни и получали зарплату, весь бизнес мог работать, а в казну города поступали налоги.

Коронавирус на Львовщине: что известно

По состоянию на 10 июля в области COVID-19 заболели 6 763 людей. 178 пациентов умерли от осложнений болезни, 356 – выздоровели.

Накануне, 7 июля, во Львове частично ослабили карантин, возобновили работу гостиницы, рестораны, спортзалы и фитнес-центры.

9 июля в городе восстановили льготный проезд в городском транспорте: рекомендуют пользоваться этой возможностью с 11 до 16 часов.

Справка. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 819 новых случаев заражения коронавирусом. В целом, по состоянию на 10 июля в стране зарегистрировали 52 043 инфицированных COVID-19.