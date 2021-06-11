Садовый и Филатов оценили идею создания Конгресса местных и региональных властей

В регионах оценили идею создания Конгресса местных и региональных властей. Городской голова Днепра Борис Филатов считает, что есть несколько причин того, почему на Банковой захотели создать Конгресс. Мэр Львова Андрей Садовый назвал условия, при которых будет работать в нем.

О своем отношении к созданию Конгресса местных и региональных властей в интервью изданию рассказали городские головы Днепра и Львова.

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Позиция Филатова

По словам Филатова, идея создания Конгресса, является результатом правящей партии на местных выборах.

Во-вторых – пришло, вероятнее всего, понимание того, что в такой большой, сложной и разной стране, как Украина, невозможно ходить колоннами и построить КПСС. Однозначно, разные форматы диалога – формальные, неформальные – тоже прекрасно,

– отметил мэр Днепра.

Он также убежден, что появление такого органа свидетельствует о стремлении президента установить диалог с регионами.

Позиция Садового

Городской голова Львова Андрей Садовый оценил предложение возглавить Палату местных властей, заявив, что это стало для него неожиданностью. Поэтому он решил пока ограничиться сроком на пол года на этой должности, чтобы увидеть на практике работу органа.

Если мы работаем без политиканства и без использования местного самоуправления в чьих-то партийных интересах, тогда я готов работать,

– подчеркнул мэр Львова.

И добавил, что если увидит какие-то недобрые намерения – тогда Конгресс "будет без него".

Конгресс местных и региональных властей: что известно

Конгресс – это консультативно-совещательный орган при президенте. Его создали на замену совету развития общин и территорий.

Он состоит из 2 палат. В первую входят местные власти, председатели ОТО и районных советов, во вторую – председатели обладминистраций и облсоветов.

Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.

Его называют образцом двухпалатного парламента.

В Хмельницком 3 июня при участии Владимира Зеленского состоялось заседание Палаты местных советов. На нем избрали главу палаты – Садового, его заместителями стали Филатов, а также мэр Житомира Сергей Сухомлин. Заседание второй палаты проведут несколько позже в Днепре.