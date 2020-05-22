Садовый хочет сократить 30% депутатов Львовского городского совета: детали

Мэр Львова Андрей Садовый придерживается мнения, что в Украине много депутатов разных уровней. Поэтому их количество нужно сократить на 30%. Также он отметил, что платил бы деньги им за работу, потому что бесплатные депутаты – это очень дорого стоит и для государства, и для граждан. И это, в частности, является элементом коррупции.

Ведь в отличие от нардепов Верховной Рады, депутаты городского совета не получают заработной платы. Такое мнение мэр Львова Андрей Садовый выразил в комментарии журналистам 24 канала.

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Он пояснил, если человек становится депутатом, то это отнимает около 20 часов рабочего времени в неделю. Однако мэр не верит, что все депутаты бесплатно, благотворительно делают свою работу, ведь всегда есть интерес.

Андрей Садовый предложил подавать всю информацию открыто, чтобы была ответственность, как во всех европейских странах.

Сокращение количества работников ЛГС

Во время своего видеообращения 25 апреля мэр Львова прокомментировал, что численность работников городского совета уменьшается на 181 человека. Зато сэкономленные деньги инвестируют в инфраструктуру.

"За апрель мы ожидаем минус 70 миллионов гривен в местный бюджет. Это очень большая потеря, и нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и т. д", – пояснил Андрей Садовый.

Смотрите видео: комментарий Андрея Садового об уменьшении количества работников городского совета Львова