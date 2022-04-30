Поэтому городской голова посоветовал не тратить зря времени. Лучше набросать донейтов для Вооруженных Сил Украины.

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Друзья, коллеги, журналисты. У меня нет номера Анджелины Джоли. Не тратьте зря времени. Набрасывайте лучше донейтов для ВСУ,

– написал Садовый.

Что известно о визите Джоли

Звезду Голливуда 30 апреля заметили во львовском кафе. Оказалось, что Джоли приехала в Украину как посол доброй воли ООН.

Она встретила поезд с переселенцами из Покровска, а также поговорила с местными волонтерами на железнодорожном вокзале. Актриса подчеркнула, что украинцы – очень сильные и смелые люди. Она пообедала с переселенцами.

Актриса посетила детей в одном из медучреждений Львовщины. Там были переселенцы, пострадавшие в результате удара по вокзалу в Краматорске. Джоли пофотографировалась и поиграла с малышами, а также пообещала, что приедет повторно.

Кстати, власти отмечали, что приезд Джоли стал неожиданностью для всех.

Джоли поддерживает Украину

С начала войны Джоли писала в своем инстаграме, что молится за Украину. Кроме того, она распространяла информацию о событиях на свою 12-миллионную аудиторию.

К примеру, актриса разместила видео с бомбоубежища в Харькове, где скрывалась семья с детьми.

Кроме этого, она рассказала миру о смерти беременной женщины в Мариуполе, которая погибла из-за циничного авиаудара по детской больнице и роддому.

Позже Джо навестила украинских детей в больнице в Риме. Там были пострадавшие от преступлений российских оккупантов.

Кстати – Анджелина Джоли на львовском вокзале общается с украинцами: