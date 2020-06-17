Мэр Киева Виталий Кличко продолжает радовать своими оговорками. Накануне столичный голова во время брифинга вместо слова "після" сказал "пис*ка". Украинцы активно шутят и создают мемы об этом, а мэр Львова Андрей Садовый "считает", что в этой оговорке Кличко есть зашифрованная реакция.

Новый курьез Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 15 июня на ежедневном брифинге запутался в собственных словах, чем рассмешил своих зрителей, пишет 24 канал.

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Сначала бывший боксер оговорился и сказал слово "пис*ка", вместо "після". Сразу после этого киевский мэр не смог произнести слово "сенсационный", несколько раз его перекрутив.

Виталий Кличко обмолвился словами "після – пис*ка": смотрите видео

Однако Кличко давно с самоиронией относится к своим оговоркам. Уже 16 июня он обыграл свою ошибку и записал видео, где показывает руками, какими малыми или большими бывают "сенсации".

Смотрите видео "Немного сенсаций": Кличко с юмором отреагировал на свою оговорку о "пис*ке" – видео

Как Садовый потроллил Кличко

Мэр Львова Андрей Садовый ярко потроллил в фейсбуке своего киевского коллегу за новую оговорку. По его мнению, таким образом Кличко отреагировал на новость о том, что одиозный Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева.

Ничего вы не поняли. Это же зашифрованная реакция Виталия Кличко на выдвижение Добкина в мэры Киева.

Виталик, лайк,

– написал Садовый.

Обратите внимание! 16 июня бывший нардеп-регионал и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что будет бороться за кресло мэра Киева на выборах осенью 2020 года.

Однако шансов у одиозного политика немного. Сейчас лидерство в столице удерживает Виталий Кличко, за которого готовы проголосовать 41,1% опрошенных.