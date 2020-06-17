Зашифрованная реакция на Добкина, – Садовый потроллил Кличко за оговорку о "пис*ке"
Мэр Киева Виталий Кличко продолжает радовать своими оговорками. Накануне столичный голова во время брифинга вместо слова "після" сказал "пис*ка". Украинцы активно шутят и создают мемы об этом, а мэр Львова Андрей Садовый "считает", что в этой оговорке Кличко есть зашифрованная реакция.
Новый курьез Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко 15 июня на ежедневном брифинге запутался в собственных словах, чем рассмешил своих зрителей, пишет 24 канал.
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Сначала бывший боксер оговорился и сказал слово "пис*ка", вместо "після". Сразу после этого киевский мэр не смог произнести слово "сенсационный", несколько раз его перекрутив.
Виталий Кличко обмолвился словами "після – пис*ка": смотрите видео
Однако Кличко давно с самоиронией относится к своим оговоркам. Уже 16 июня он обыграл свою ошибку и записал видео, где показывает руками, какими малыми или большими бывают "сенсации".
Смотрите видео "Немного сенсаций": Кличко с юмором отреагировал на свою оговорку о "пис*ке" – видео
Как Садовый потроллил Кличко
Мэр Львова Андрей Садовый ярко потроллил в фейсбуке своего киевского коллегу за новую оговорку. По его мнению, таким образом Кличко отреагировал на новость о том, что одиозный Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева.
Ничего вы не поняли. Это же зашифрованная реакция Виталия Кличко на выдвижение Добкина в мэры Киева.
Виталик, лайк,
– написал Садовый.